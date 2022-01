Alessandra Mastronardi e l’attore scozzese Ross McCall si lasciano a un passo dalle nozze.

Lo scoop, di Diva e Donna, è stato confermato (a sorpresa, considerando la riservatezza) dall’attrice nata a Napoli, 35 anni.

I due erano legati da quattro anni ma si sono sempre goduti il loro amore senza sbandierarlo ai quattro venti. Nel 2020 erano stati visti a Capri, l’anno prima l’apparizione ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia.

"Io e il mio fidanzato ci siamo praticamente conosciuti su Skype, in videochiamata. È come se ci fossimo prima conosciuti e poi innamorati”, aveva raccontato a Domenica In. “È vero che mi ha chiesto di sposarlo, è vero che gli ho detto di sì. Ma non so quando. Dipende molto dalla situazione Covid e dal lavoro”.

Il matrimonio, programmato per giugno 2020, era stato rimandato per il virus. Ora però è tutto annullato: “Una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno o nessun tipo di dramma romanzesco”, ha scritto l’attrice in una storia su Instagram smentendo presunti tradimenti.

(Unioneonline/D)

