"Tra noi solo baci”.

Eugenia “China” Suarez, la modella coinvolta nell’affaire Icardi-Nara, garantisce che tra lei e l’attaccante del Paris Saint-Germain non c’è stato sesso ma solo qualche bacio.

Lo ha detto alla stessa Wanda Nara, che l’avrebbe contattata direttamente per sapere cos’è successo la notte che lei e il marito Icardi hanno trascorso insieme in un lussuoso albergo della capitale francese, le Royal Monceau-Raffles, in una stanza prenotata a nome del giocatore di polo Facundo Llorente.

"La verità è questa, ero con tuo marito, ma stai tranquilla che ci sono stati solo baci”, le ha detto Suarez.

Intanto, nel corso del programma tv argentino "Los Angeles de la Manana", condotto dalla giornalista e amica di Wanda Nara Yanina Latorre, spunta un nuovo dettaglio imbarazzante. Dietro quel tradimento c’è la complicità di Jakob von Plessen: si tratta del fidanzato di Zaira Nara, sorella di Wanda. Insomma del cognato della procuratrice sportiva.

Mauro, ricostruisce il programma argentino, quella sera aveva la febbre e ha raccontato alla moglie di essere andato da Eugenia solo “per non deluderla”. Confermando comunque la versione della modella, e cioè che tra loro ci sono stati solo baci.

(Unioneonline/D)

