Sempre più vicina la nascita della Zona economica speciale dell’Isola.

"Così come anticipato negli scorsi mesi, sto seguendo da vicino l'iter per l'istituzione della Zes in Sardegna. Sono felice di aver ricevuto oggi l'importante notizia, da parte della sottosegretaria al Sud Dalila Nesci che ringrazio per il lavoro fatto, che la Corte dei Conti ha terminato il suo esame e che quindi il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni".

Lo ha annunciato il vice ministro dello Sviluppo economico Alessandra Todde.

"L'istituzione della Zes è un passaggio importante perché darà ulteriori leve di competitività alle aziende che si insedieranno nelle aree interessate", ha concluso l'esponente del governo Draghi.

La Zes sarda è disciplinata da un decreto firmato dalla presidenza del Consiglio dei ministri lo scorso 14 dicembre e avrà una durata di sette anni, prorogabili per ulteriori sette.

Per l’istituzione sono stati assegnati all’Isola 10 milioni di euro dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

