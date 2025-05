L’evento “Investimenti, innovazione, credito - Il valore del Mezzogiorno e le opportunità della ZES Unica” si è tenuto questa mattina a Villa Mimosa a Sassari, sede di Confindustria Centro Nord Sardegna. Promosso da Confindustria Sardegna in collaborazione con Intesa Sanpaolo, l'evento ha visto una nutrita partecipazione e ha rappresentato la prima tappa nazionale del roadshow dedicato alla Zona Economica Speciale.

L’appuntamento ha costituito anche un’importante occasione per approfondire i contenuti del Bando ZES Unica 2025, in scadenza il prossimo 30 maggio, e per analizzare le opportunità offerte alle imprese in termini di sviluppo e crescita nel Mezzogiorno. All’iniziativa ha partecipato anche Confindustria nazionale, rappresentata da Natale Mazzuca, vicepresidente Confindustria per le Politiche Strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno.

«La ZES Unica dà soprattutto una risposta a uno dei problemi più gravi per gli imprenditori, perché permette procedure semplificate, con una media nell’ultimo anno di trenta giorni – ha detto Maurizio De Pascale, presidente di Confindustria Sardegna –. La ZES Unica offre una leva formidabile per attrarre investimenti e valorizzare i nostri asset produttivi territoriali. Confindustria Sardegna è pronta a fare la propria parte per promuovere una cultura imprenditoriale aperta all’innovazione, alla sostenibilità, allo sviluppo di nuove iniziative e all’internazionalizzazione. Serve un gioco di squadra tra istituzioni, sistema bancario e imprese per tradurre questa grande opportunità in risultati concreti per il nostro territorio».

Aspetti condivisi da Achille Carlini, presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna, che ha inoltre sottolineato come «la ZES Unica costituisca una opportunità per le imprese sarde che possono investire con maggiore tranquillità. Il ruolo della nostra Associazione è supportare le imprese, assisterle e sostenerle nel loro percorso di crescita».

È stato inoltre presentato il nuovo accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per il quadriennio 2024-2028, a supporto degli investimenti delle imprese associate da realizzare sul territorio sardo.

