Si arricchiesce con due nuove rotte l’offerta di Volotea per l’aeroporto di Olbia.

Dal 26 maggio iniziano i voli per Madrid, dal 28 dello stesso mese quelli per Nizza.

Tre voli a settimana per la capitale spagnola: ogni lunedì, mercoledì e venerdì, per un totale di 116 viaggi e oltre 2.800 posti. Due le frequenze settimanali per la città francese, il mercoledì e la domenica per un totale di 78 voli e oltre 14mila posti.

Diventano così 22 le destinazioni raggiungibili con Volotea dallo scalo della Costa Smeralda, dove la low cost è prima per numero di mete collegate: 13 in Italia e 9 all’estero.

E la compagnia aggiunge che ulteriori novità arriveranno nei prossimi giorni, con l’annuncio di altre destinazioni. D’altronde in Costa Smeralda Volotea ha inaugurato una delle sue basi operative.

«Siamo felici di annunciare queste importanti novità. Dal prossimo maggio, sarà possibile decollare dallo scalo verso due città incredibilmente vivaci come Madrid e Nizza - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Si aggiungono così, nel nostro portfolio, nuove mete molto diverse tra loro ma allo stesso modo irresistibili che, siamo certi, conquisteranno un numero ancora più ampio di passeggeri. Questo annuncio, oltre a incrementare i flussi turistici da e per la Sardegna, riconferma il ruolo chiave del mercato sardo nei nostri piani di investimento. Contiamo di annunciare presto importanti novità a Olbia, dove stiamo lavorando insieme al management dell’aeroporto per creare nuove direttrici turistiche internazionali».

Queste le 22 destinazioni collegate a Olbia da Volotea: 7 in Francia (Bordeaux, Deauville, Lille, Lione, Nantes, Strasburgo e Nizza), 2 in Spagna (Barcellona e Madrid) e 13 in Italia (Ancona, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona).

