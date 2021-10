Dopo essersi aggiudicata le tratte in continuità aerea tra gli aeroporti sardi e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate, Volotea lancia un avviso per la ricerca di nuovo personale – hostess e steward - che sarà operativo in Sardegna.

La compagnia spagnola low cost, che ora aprirà nell'Isola la sua terza base (quella di Alghero, dopo Cagliari e Olbia) fa sapere sui suoi canali social di cercare “candidati con e senza certificato per il ruolo di Cabin Crew member e Senior Cabin crew member” nell’Isola.

Per la precisione a Cagliari, Olbia e Alghero. Ci si può candidare direttamente dal sito Internet della compagnia all’indirizzo https://jobs.volotea.com/jobs/cabin-crew.

