Senza compensazione da febbraio niente più collegamenti con Roma e Milano.

Dopo quattro mesi di voli senza il sostegno delle casse pubbliche, Ita Airways e Volotea annunciano lo stop anticipato. Colpa del caro carburante? Non solo, i vettori puntano ad aumentare i profitti in un momento in cui il traffico aereo è già in ripresa.

Intanto, il bando della Regione è pronto.

Ulteriori dettagli su L’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata