«Una buona notizia per tutti quelli che viaggiano da e per Alghero in regime di continuità sulle rotte Roma e Milano».

Lo ha detto il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu dopo l'aggiudicazione di entrambe le tratte a Ita Airways.

«Finalmente il bando non è andato deserto - prosegue il sindacalista - adesso toccherà verificare se i servizi posti a bando verranno tutti puntualmente rispettati perché non vorremmo trovarci nelle condizioni di dover assistere ad un doppio regime. Da una parte chi garantisce cambio biglietto sino ad un'ora prima del volo, possibilità di trasportare barellati, con necessità del macchinario ausiliario per respirare (ossigeno) call center che sia effettivamente attivo e rispondente alle esigenze del passeggero nei tempi e nelle risposte, trasporto animali etc etc. mentre, dall'altra per una parte dei servizi magari bisognerà attendere».

«Certo - afferma ancora il numero uno della Cgil Trasporti - resta sempre il nodo dell'ultimo minuto, ovvero quando una o più compagnie potrebbero calare l'asso e candidarsi ad esercire le rotte nel rispetto degli oneri di servizio pubblico ma senza alcuna compensazione economica. Se questa ipotesi è più che remota per quanto riguarda Alghero, potrebbe non essere altrettanto sullo scalo di Cagliari».

