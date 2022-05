Mercato in forte espansione e crescita a livelli pre pandemia: volume d'affari di 5,8 miliardi e più 19,7 % in investimenti e più 16,5% nel volume d'affari. Sono i dati della Cna per il 2021 sul mercato delle costruzioni in Sardegna.

Il confronto è con i numeri del 2020. Ma la sfida è vinta anche con il periodo antecedente al virus: +9,8% e +12% sul 2019. Percentuali trascinate dal superbonus: +29,1% sulle abitazioni, crescita del 13,5% per gli altri immobili.

"Per il 2022 - spiegano Francesco Porcu e Antonello Mascia, segretario generale Cna e presidente Cna costruzioni - impossibile fare previsioni: l'incognita è soprattutto la guerra in corso in Ucraina".

Boom del mercato immobiliare: le compravendite di case sono aumentate del 33,5%. Mentre si registra un'impennata (63,5%) sulle transazioni destinate a usi produttivi e commerciali.

Molto bene le opere pubbliche con un aumento dell'8%. In generale crescono le imprese (più 209) e si consolida l'occupazione: 3000 addetti in più con un incremento del 24,2% sul 2019.

Quanto al futuro "è importante - ha detto Porcu - non sciupare l'occasione del Pnrr. Per questo è importante sostenere la progettualità dei comuni con una task force". Da qui un appello alla Regione: "Convochi un tavolo - hanno detto i vertici Cna - con le forze sociali, gli enti locali e le amministrazioni regionali per coordinare al meglio la realizzazione degli investimenti".

SUL TERRITORIO – Molto bene il Sassarese con una crescita del valore d'affari del 24%. Segue Nuoro con più 16%. In doppia cifra anche Cagliari e Sud Sardegna con incremento del 12,4 e 10,3%. Per quanto riguarda le quote di mercato Cagliari e Sud Sardegna assorbono più del 45% della produzione regionale con 2,3 miliardi . Al secondo posto Sassari con 1,8 miliardi, il 35% del totale. Oristano e Nuoro si dividono il resto: 380 e 630 milioni.

