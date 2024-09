Importante riconoscimento alla Regione Sardegna in occasione della dodicesima edizione del Premio 'Vivere a spreco zero' patrocinato, tra gli altri, dal Ministero dell’Ambiente, dalla Commissione europea e dalla Rai.

Gli organizzatori hanno voluto premiare l’attività svolta dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’assessorato all’Agricoltura e delle agenzie Laore e Agris e dai numerosi comitati spontanei presenti in tutto il territorio regionale, che ha messo in atto numerose iniziative finanziate dalla Regione e dal Masaf (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) finalizzate al recupero, la conservazione e la valorizzazione economica della biodiversità presente in Sardegna sia nel settore agricolo che in quello zootecnico.

«È un nuovo riconoscimento della grande attenzione che il mondo agricolo sardo dedica alla sostenibilità dell’attività produttiva», ha commentato l’assessore all’Agricoltura, Gian Franco Satta.

«Questi premi consentono di rafforzare l’immagine di un’agricoltura sarda attenta al rapporto con i consumatori e alla tutela dell’ambiente. Stiamo consolidando il nostro impegno nei confronti dell’agrobiodiversità anche attraverso due specifici interventi del CSR (Complemento di Sviluppo Rurale) – ha concluso l’assessore Satta - per dare ancora maggior valore al ruolo dell’allevatore e dell’agricoltore 'custode' della straordinaria biodiversità della Sardegna».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata