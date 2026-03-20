Un po’ per volta, a macchia di leopardo, nel corso della giornata di ieri il taglio delle accise è passato dalle parole ai fatti, e anche in quasi tutte le stazioni di servizio sarde i prezzi si sono abbassati di 20-25 centesimi al litro. E si sono riviste auto in fila alle pompe. Meglio cogliere l’attimo: la pacchia dura solo venti giorni e le notizie dal Golfo, con gli attacchi agli impianti petroliferi e del gas (a partire dal principale, quello di South Pars, cui attingono Iran e Qatar), fanno pensare che già da oggi la corsa dei prezzi dei carburanti riprenderà vigore.

Ieri mattina, il decreto approvato mercoledì sera dal Consiglio dei ministri restava lettera morta nei distributori di tutta Italia. Compresa la Sardegna: i prezzi medi indicati dal Mimit (ministero per le Imprese e il Made in Italy) erano, in modalità self, 2,117 euro al litro per il gasolio e 1,881 per la benzina.

Non sono mancate le polemiche, anche a livello locale con Adiconsum Sardegna che ha accusato le compagnie di aver ritoccato al rialzo i listini prima che scattasse il taglio delle accise. «Il problema, come al solito, è che i legislatori fanno le cose con la fretta», spiegava intorno alle 11,30 Tore Garau, referente Confcommercio Sud Sardegna per i benzinai: «Le compagnie hanno bisogno di tempi tecnici per aggiornare i listini digitali e trasmetterli alle singole stazioni di servizio, che solo dopo averli ricevuti possono adeguare i prezzi. Si sarebbe potuto concedere un giorno di tempo per l’attuazione».

E i segnali di adeguamento infatti si sono visti, a ora di pranzo: alla Esso di viale Merello si è scesi da 1,999 a 1,799 euro per il gasolio (non si vedeva un prezzo inferiore a 1,80 da almeno dieci giorni) e da 1,799 a 1,569 per la benzina. Alla spicciolata, anche gli altri distributori hanno modificato i listini. A fine giornata, per un attimo, poteva quasi sembrare che la guerra, o quanto meno la corsa dei prezzi, non fosse mai cominciata.

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