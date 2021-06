In Sardegna sabato prenderanno il via i saldi.

Secondo le stime elaborate dall'Ufficio Studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 171 euro (pari a 74 euro pro capite) per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro.

Per Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia dell’associazione di categoria, “dopo l’annus horribilis, l’auspicio è che riparta la corsa allo shopping. C’è tanta voglia di libertà e di ritorno ad una nuova normalità. E, dopo un lungo periodo di restrizioni, i saldi estivi rappresentano un’occasione importante per recuperare il tempo perduto e rinnovare il guardaroba per le vacanze, acquistando anche a prezzi convenienti”.

"Un appuntamento particolarmente atteso dai commercianti" -sostiene il Codacons - che sperano attraverso gli sconti di fine stagione di recuperare almeno in parte le perdite subite negli ultimi mesi".

Secondo un’elaborazione realizzata da Confesercenti sulla base di un sondaggio condotto da Swg, una parte della quattordicesima erogata ai lavoratori dipendenti tra giugno e luglio verrà utilizzata per lo shopping (690 milioni di euro, il 10% della cifra complessiva, 6,8 miliardi di euro).

I ribassi inizieranno domani in Sicilia, mentre il 3 scatteranno in quasi tutte le altre Regioni.

Ultime a partire saranno la Puglia il 24 luglio e la Basilicata il 2 agosto.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata