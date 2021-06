Poco meno di sette miliardi per far ripartire i consumi, soprattutto nell’ambito del turismo.

Per 7,5 milioni di italiani è arrivata o è in arrivo nei prossimi giorni la quattordicesima, poco meno di mensilità che verrà impiegata quest’anno dai lavoratori per saldare le spese arretrate, ma anche per prenotare le ferie.

Lo sostiene un’elaborazione realizzata da Confesercenti sulla base di un sondaggio condotto da Swg.

Per le vacanze dovrebbero essere impiegati circa 2 miliardi di euro, quasi un terzo (29%) del totale dell’ammontare.

Secondo l’associazione di categoria, i conti rimasti in sospeso (arretrati per le tasse, bollette, bolli e multe scadute) a causa della crisi economica da Covid-19 assorbiranno invece più di 1,4 miliardi di euro (il 21% del totale).

Nel dettaglio, di questi circa 531 milioni (l'8% del totale della mensilità aggiuntiva) serviranno per saldare i debiti con l’erario, mentre 903 milioni (13%) verranno usati per debiti personali, bollette, bolli e multe scadute.

Una parte dell’ammontare verrà inoltre impiegato per mutui e finanziamenti (oltre un miliardo di euro) e per lo shopping in vista dei saldi estivi di inizio luglio, occasione per la quale i dipendenti metteranno da parte 690 milioni di euro, il 10% della cifra complessiva.

Secondo l’analisi di Confesercenti, sarà dunque piccola la somma destinata a risparmio o investimenti: circa 319 milioni di euro, pari al 5%.

"L'arrivo della quattordicesima potrebbe dare una spinta in più alla spesa delle famiglie", si legge nella nota dell’associazione, "se si considera anche l'aumento del risparmio da parte dei lavoratori non investiti direttamente dalla crisi pandemica, le condizioni per una stagione estiva di ripresa dei consumi domestici ai livelli prepandemici ci sono. Consumi fondamentali in un'estate che, purtroppo, sarà caratterizzata ancora dalla mancanza del turismo estero, e della spesa generata da questo sul territorio".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata