«Siamo felici di rafforzare la nostra presenza a Cagliari con un nuovo punto vendita che mette al centro le persone e la loro quotidianità». È la considerazione di Giangiacomo Ibba, presidente del Gruppo Abbi nel giorno dell’apertura a Cagliari del secondo negozio di Tuttigiorni, un format, aggiunge Ibba, «che nasce per semplificare la spesa, renderla più accessibile e sostenibile, rispondendo ai bisogni concreti di chi sceglie di acquistare con consapevolezza».

Il percorso di crescita di Tuttigiorni si concretizza oggi con l’apertura del supermercato in viale Monastir 128, il secondo a Cagliari, il settimo a livello nazionale, «pensato per rendere la spesa più accessibile, semplice e vicina alle esigenze reali di chi la vive», si legge in un comunicato stampa. «Il punto vendita è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 7 alle 24, per offrire un’esperienza di spesa comoda, flessibile e davvero a misura di vita quotidiana».

«Con questa apertura», prosegue Giangiacomo Ibba, «diamo concretezza a una visione che va oltre il concetto tradizionale di supermercato. Un luogo pensato per offrire un’esperienza di acquisto attenta alle esigenze quotidiane, capace di promuovere una cultura del cibo fondata su prodotti autentici, radicati nel territorio, e su una sostenibilità vissuta come valore guida nelle scelte di ogni giorno, senza mai rinunciare a qualità e convenienza».

Tuttigiorni ha nel Dna i prodotti a marchio, «scelti e progettati con cura per offrire qualità, gusto e risparmio», si legge ancora nella nota stampa. «Le linee Crai, Piaceri Italiani, La Rosa dei gusti e Cuore dell’Isola rappresentano una proposta completa e accessibile, capace di valorizzare le filiere corte e il legame con i territori. In particolare, Cuore dell’Isola raccoglie prodotti 100% made in Sardegna, realizzati in collaborazione con oltre 60 piccole e medie imprese locali».

Come sottolinea Roberto Comolli, Direttore Generale di Food 5.0, «non ci limitiamo a cambiare etichetta ai prodotti dell’industria: progettiamo le nostre linee a marchio attraverso un vero lavoro industriale, che parte dalla definizione delle ricette e arriva fino al packaging, con l’obiettivo di costruire un’identità distintiva e coerente con i nostri valori».

In negozio, ogni mattina dalle 9 alle 10, torna l’appuntamento “Caffè con il direttore”: un momento di ascolto e confronto informale. «L’attenzione al benessere», viene evidenziato ancora nel comunicato stampa, «si esprime anche attraverso la presenza di una nutrizionista, disponibile per offrire consigli su una corretta alimentazione, e nell’“Angolo Verde”, dove frutta e verdura di stagione vengono proposte anche già pronte, ideali per una pausa fresca e leggera e dove i clienti potranno comporre a piacere anche la loro insalata preferita».

