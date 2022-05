Una stagione da record quella dell’estate 2022 per la Sardegna. Una ripartenza, dopo due anni di pandemia da coronavirus fatta di autocertificazioni, mascherine e tamponi, che si caratterizza per l’alto numero di rotte e un nuovo regime di continuità territoriale. A farla da padrone sono in generale le low cost.

A Cagliari, ad esempio, per i prossimi mesi sono in programmazione più di 18mila voli, 91 sono le destinazioni (53 quelle internazionali) e 15 le nuove rotte.

Ad Alghero sono 37 le destinazioni verso 17 Paesi. A Fertilia il vettore principale è Ryanair.

Da Olbia le destinazioni sono 69 (48 quelle internazionali) e la novità più importante è la new entry Jet2.com che viaggia verso Londra Stansted e Manchester.

Per quanto riguarda la continuità territoriale, dai tre aeroporti sardi sono aumentate le frequenze dei voli.

Più semplici anche i viaggi a lungo raggio, ad esempio verso gli Usa o il Sudamerica con i collegamenti di Ita Airways che gestisce con Volotea la continuità territoriale per la Sardegna. Il vantaggio è che ora si possono acquistare biglietti cosiddetti multitratta, così come in passato succedeva con Alitalia.

