Giugno in forte crescita rispetto al 2023 per gli alberghi del nord ovest dell’Isola.

Gli uffici della Federalberghi-Confcommercio provinciale di Sassari hanno elaborato i dati inviati da un campione del 35% di tutte le strutture ricettive alberghiere operanti in provincia. Da Stintino a Castelsardo, passando per Valledoria, Porto Torres, Alghero, Sorso, Sassari e aree interne: i posti letto campionati su base mensile sono stati 120.750, per 24.329 arrivi dei quali 9.666 nazionali e 14.663 internazionali.

L'indice di riempimento dei posti letto ha toccato il ragguardevole obiettivo di 64,53% contro il 53,79% dello stesso mese 2023, mentre l'indice di riempimento camere ha toccato quota 72,82% staccando l'omologo dato dell'anno precedente, fermo al 62,23%.

Su Alghero, già regina delle vacanze sarde nel 2023, l'indice di riempimento camere è sopra media provinciale e fissa l'asticella al 74,65%, contro il 67,78% dello stesso mese 2023. L'indice di riempimento letti al 67,69% contro il 61,86% di giugno 2023.

Bene anche il Golfo dell’Asinara, con un indice di riempimento camere intorno al 68 per cento contro il 53 per cento del 2023.

«Il primo mese tipicamente estivo, inequivocabilmente trainato dal prodotto marino balneare - considera il presidente Federalberghi Confcommercio Provincia di Sassari Stefano Visconti - ha fissato occupazioni in fortissima crescita rispetto all'anno precedente, già soddisfacente per il comparto. Un asset prezioso, quello del contesto ambientale, in grado di persuadere sempre più turisti a scegliere la nostra destinazione, nonostante la concorrenza spietata esercitata da mete antagoniste quali Grecia, Spagna, Nord Africa, Croazia e Albania».

