Mentre il traghetto Zaza già da alcuni giorni ha raggiunto l’Isola da Livorno, Moby annuncia da domani la ripresa dei collegamenti con la Corsica, avviando la Golfo Aranci-Porto Vecchio.

E in attesa che possano concludersi i lavori alla motonave Giraglia (in cantiere dopo il recente guasto) la compagnia partenopea precisa di come la «nuova rotta manterrà gli stessi vantaggi della continuità territoriale marittima sulla Bonifacio-Santa Teresa, mantenendo invariati i prezzi» ufficializzando, così, gli orari:

Golfo Aranci-Porto Vecchio (partenza ore 6,30 - arrivo 10,30/domenica e festivi 8.00-12.00) Porto Vecchio-Golfo Aranci (partenza ore 17 - arrivo 21 per feriali e festivi).

Moby rassicura inoltre che «i lavori nella Giraglia proseguono senza sosta» contando «di riaprire quanto prima la tratta Bonifacio-Santa Teresa».

