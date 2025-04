Quattro giorni dedicati all’enogastronomia, due riservati agli operatori del settore, alla stampa specializzata e ai buyers nazionali e internazionali, e due aperti al grande pubblico. Quattro giorni di grandi numeri e adesioni.

Porto Cervo prepara la scena alla 14esima edizione del Wine & Food Festival, in programma dall’8 all’11 maggio al Conferenze Center. Il prestigioso appuntamento organizzato dall’Hotel Cala di Volpe e dal Cervo Hotel torna con un calendario ricco di eventi per offrire ai propri espositori nuove opportunità di confronto e visibilità, sia all’estero, attraverso il progetto Taste of Sardinia, che all’interno degli hotel, ristoranti e bar più prestigiosi della Costa Smeralda.

Tra gli appuntamenti del Porto Cervo Wine & Food Festival gli eventi “Fuori fiera”, con cocktail d’autore, dj e vibrazioni a disposizione del pubblico (ingresso gratuito).

Il calendario

Si parte giovedì 8 maggio con le degustazioni dedicate agli operatori del settore, dalle 15 alle 18, e, dalle 18.30 alle 22, con gli eventi fuori fiera aperti al pubblico. Venerdì 9 maggio spazio al Pcwff Spirits Challenge (dalle 10 a mezzogiorno), dunque, alle 14.30, il taglio del nastro; a seguire, le degustazioni dedicate agli operatori del settore e gli eventi fuori fiera. Sabato 10 e domenica 11 maggio dalle 15 alle 18 le degustazioni aperte al pubblico, mentre dalle 18.30 alle 22 sarà la volta degli eventi fuori fiera.

Le degustazioni si svolgeranno all’interno del Cervo Conference Center di Porto Cervo alla presenza dei migliori produttori wine e food. L’edizione 2025 potrà contare su aziende storiche di fortissimo richiamo e new entry di prestigio: presenti circa 60 espositori di vino e altri alcolici e oltre 20 del food, tra i quali spicca la presenza dei marchi sardi.

Circa il 50 per cento saranno provenienti da ogni parte dell’Isola, a conferma della crescita esponenziale del mondo enologico sardo, capace di proporsi stabilmente in qualsiasi rassegna internazionale grazie alla qualità dei propri prodotti. Inoltre, per quanto riguarda le cantine, circa il 20 per cento si proporranno per la prima volta al Porto Cervo Wine & Food Festival. Quanto al settore food, oltre la metà dei produttori provengono dalla Sardegna: per diverse aziende si tratterà dell’esordio assoluto nella manifestazione firmata Costa Smeralda.

Durante la kermesse gallurese sarà assegnato il premio PCWFF Award a seguito di una degustazione effettuata da esperti per le categorie Vini regionali (rossi, bianchi, rosé e bollicine) e Vini nazionali (rossi, bianchi, rosé e bollicine). I vini premiati entreranno a far parte del Taste of Sardinia, l’iniziativa attraverso la quale Marriott Costa Smeralda presenta le eccellenze italiane nel mondo.

