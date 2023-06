La Fluorsid SpA ha confermato in toto il consiglio di amministrazione, al timone del quale, come presidente, resterà Tommaso Giulini.

Per l’azienda che opera nella produzione e vendita di fluoroderivati, c’è Lior Metzinger nel ruolo di Ceo, che sottolinea come «il successo ottenuto anno dopo anno» sia «anche il frutto di una costante ricerca di professionalità. Ciò si evidenzia anche nell'eccellente combinazione di diverse e altissime competenze dei membri del CdA che guidano l'organizzazione verso un futuro proiettato a una crescita sostenibile. Crediamo fortemente che le persone facciano la differenza e rappresentino la base più importante su cui costruire i nostri risultati futuri. Il tutto con un approccio etico al business, per garantire efficienza e creazione di valore, ma anche cogliere le opportunità del mercato globale».

Accanto a Giulini e Metzinger la conferma degli altri componenti del CdA: Gianluca Ligas come Chief Financial Officer, Stefano Melis come Chief Marketing Officer, Andrea Alessandro Muntoni, Chief HSE Officer, Daniele Tocco, Site Manager della controllante, Luca Pala, Chief Research & Development Officer e Loukas Plakopitis, Chief Procurement Officer.

(Unioneonline/s.s.)

