Tirrenia conferma la richiesta di un concordato per evitare il fallimento.

L’istanza è stata presentata ieri sera. Lo conferma la stessa azienda, in una nota, dove si legge: "Cin SpA ha depositato ieri, a tarda sera, al Tribunale di Milano, una domanda in continuità" e prevede "la vendita di alcuni asset".

Il piano, viene spiegato, "assicura le migliori condizioni per il rilancio dell'impresa, il mantenimento dei servizi ai clienti, la salvaguardia dei livelli occupazionali diretti e dell'indotto in un settore, quello marittimo, tra i più colpiti dalla crisi Covid-19, superata dalla compagnia grazie ad un business solido ed in crescita".

Intanto, procede l’organizzazione delle tratte in vista della stagione estiva. Nei giorni scorsi Moby e Tirrenia hanno annunciato la messa in mare di più navi per le mete delle vacanze 2021, con delle aggiunte: fino al 3 ottobre riparte la Genova-Olbia-Genova e, dal

14 luglio all'11 settembre, la linea sarà ulteriormente potenziata con l'inserimento di una tratta diurna. Idem sulla tratta Genova-Porto Torres-Genova.

