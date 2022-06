Patto tra il Comune di Alghero e gli albergatori per congelare gli aumenti dell'imposta di soggiorno fino al primo ottobre.

L'annuncio è arrivato questa mattina nel corso di una conferenza stampa durante la quale le associazioni di categoria e il sindaco Mario Conoci hanno deciso di non effettuare variazioni alle porte dell'estate. Dopo di che Alghero si adeguerà agli importi delle altre località turistiche dell'Isola.

Anche sull'utilizzo degli introiti, Comune e imprese sono in sintonia sui tre macro progetti relativi alla promozione della destinazione turistica.

"La linea del dialogo con le imprese è la strada maestra - ha commentato il primo cittadino - non è mai stata lasciata da parte, e i risultati arrivano. Abbiamo concordato la data di inizio dell'imposta e gli importi. Sostanzialmente è un adeguamento a quanto viene applicato alla stragrande maggioranza dei comuni turistici della Sardegna”.

Soddisfazione da parte della categoria per una concertazione che ha prodotto risultati positivi. "La stagione è eccezionale - hanno sottolineato i rappresentanti del Consorzio turistico Riviera del corallo e di Federalberghi - si prospetta una percentuale di +15% rispetto al periodo pre Covid. Possiamo contare su una promozione importante e su un calendario di eventi di straordinaria rilevanza”.

La stagione di Alghero è cominciata col passo giusto, con investimenti di promozione turistica che vanno molto oltre il filo diretto con l'imposta di soggiorno.

"Alghero investe in eventi e in promozione con fondi propri e con risorse regionali - ha precisato ancora il sindaco Conoci -. Il dialogo per l'utilizzo delle risorse è aperto, abbiamo programmi da sviluppare congiuntamente in un quadro che vede già la spesa pubblica in questo settore molto superiore a quanto si incassa dall'imposta. L'attenzione è quindi alta verso la promozione della città a vantaggio delle categorie produttive e del turismo quale elemento fondamentale”.

(Unioneonline/v.l.)

