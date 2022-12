Dallo smart working semplificato prorogato solo per i fragili, alla nuova stretta al reddito fino al bonus psicologo che aumenta e diventa permanente, i voucher per i night-club e la caccia ai cinghiali in città.

Ecco alcune delle novità che prendono forma in manovra al termine dei lavori della commissione Bilancio e che vanno ad arricchire un cantiere da oltre 35 miliardi.

Le misure.

SMART WORKING – Per i lavoratori fragili il lavoro agile, sia nel pubblico che nel privato, è prorogato fino al 31 marzo. Sparisce per i genitori degli under 14. Per tutti i dipendenti lo smartworking potrà essere accordato solo tramite accordi individuali con il datore di lavoro.

BONUS PSICOLOGO – Diventa permanente e sale da 600 a 1.500 euro, con tetto Isee a 50.000 euro.

PRECARI SANITÀ - Prorogati fino al 31 dicembre 2024 i termini per la stabilizzazione del personale sanitario assunto durante il Covid.

P.A. E PENSIONATI - Resta il divieto per la Pubblica amministrazione di conferire incarichi remunerati di qualunque tipo ai pensionati.

MANAGER BANCHE SALVATE – Arriva il tetto di 240mila euro annui per gli stipendi per i manager delle banche salvate con l'intervento dello Stato.

PROROGA DEHOR – Tavolini all'aperto e dehor liberi per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2023.

REDDITO ALIMENTARE – Parte la sperimentazione del “reddito alimentare” per chi è in povertà assoluta. Con un fondo da 1,5 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024 saranno distribuiti pacchi realizzati con i prodotti invenduti.

BONUS MOBILI – È prorogata la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici green in caso di interventi di ristrutturazione. Il tetto viene portato a 8.000 euro (dai 5mila inizialmente previsti), dai 10.000 di quest'anno.

POS E RISTORI AGLI ESERCENTI – Salta il tetto di 60 euro entro il quale i commercianti avrebbero potuto rifiutare transazioni col pos senza incorrere in sanzioni. Per “mitigare” i costi delle commissioni a carico gli esercenti più piccoli viene istituito un tavolo permanente e, in caso di mancata soluzione, scatta un "contributo straordinario" per contenere l'incidenza dei costi.

MUTUI E CASE GREEN – Torna la possibilità di rinegoziare il mutuo passando dal tasso variabile al tasso fisso, ma solo su mutui fino a 200mila euro, con Isee non superiore a 35mila euro e senza ritardi nei pagamenti. Arriva anche lo sconto fiscale del 50% sull'Iva per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A e B dalle imprese costruttrici.

L'APP18 SI SDOPPIA – Il bonus per i 18enni è sostituito da due nuovi strumenti: la “Carta della cultura Giovani”, assegnata se si appartiene ad un nucleo con Isee fino a 35mila euro; e la “Carta del merito” a chi si è diplomato con 100 centesimi. Valgono 500 euro ciascuna e sono cumulabili.

VOUCHER PER I NIGHT – I voucher per le attività lavorative occasionali sono estesi anche a discoteche, sale da ballo night-club e strutture simili.

SLITTA LO STRALCIO – Slitta di due mesi, dal 31 gennaio al 31 marzo, lo stralcio automatico delle cartelle fino a mille euro relative al periodo 2000-2015. Escluse dalla cancellazione automatica le sanzioni amministrative, comprese le multe. I Comuni possono decidere di non applicare la norma.

SALVA-SPORT – Le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni, società professionistiche e dilettantistiche potranno pagare in 60 rate, con la maggiorazione del 3%, i versamenti sospesi per il Covid in scadenza.

INTERCETTAZIONI – Nuove regole per le intercettazioni degli 007: saranno a tempo, per 40 giorni prorogabili di 20 in 20; i dati acquisiti verranno distrutti entro sei mesi ed il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma potrà autorizzarne la conservazione per 24 mesi al massimo.

SUPERBONUS – Per i condomini arriva la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini per presentare la Cila per poter beneficiare del superbonus al 110%, purché le delibere assembleari siano state approvate entro il 18 novembre.

CONGEDI E ASSEGNO UNICO – Il congedo parentale sale dal 30 all'80% e potrà essere usato anche dai papà: può essere usato "in alternativa tra i genitori per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino". Aumenta l'assegno familiare per i nuclei con quattro o più figli.

EXTRAPROFITTI – La tassa sugli extraprofitti, con un aliquota al 50% sul reddito 2022 che eccede per almeno il 10% la media del 2018-21, sarà applicata alle società con almeno il 75% dei ricavi derivanti dall'energia.

PENSIONI – Cambia la rivalutazione automatica degli assegni, con un aumento dall'80 all'85% dell'indicizzazione per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo (circa 2.000-2.500 euro), e una riduzione degli scaglioni per le pensioni più alte. Opzione donna sale a 60 anni (riducibili di un anno per figlio fino ad un massimo di due) e per tre sole categorie di donne svantaggiate. Le pensioni minime salgono a 600 euro per gli over75 solo per il 2023.

IMPOSTA DI SOGGIORNO A 10 EURO – Per i Comuni ad alta vocazione turistica (presenze venti volte superiori ai residenti) diventa più semplice alzare la tassa. Non servirà un decreto ministeriale e si salterà come riferimento l'anno del Covid.

