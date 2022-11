Oltre 210 milioni di euro per il sostegno e il rilancio dell’economia della Sardegna. Li ha stanziati la Regione, con una variazione di bilancio ad hoc.

Nel dettaglio, le risorse (un totale di 210.773.017 euro) saranno destinate ai seguenti ambiti:

Agricoltura (33 milioni di euro)

Artigianato (18 milioni di euro con il rifinanziamento della legge 949)

Lavoro (20 milioni di euro per l'integrazione del Fondo Resisto)

Spopolamento (60 milioni di euro nel triennio)

Opere pubbliche (44 milioni nel quadriennio)

Inoltre, per la sicurezza degli edifici scolastici sono stanziati nel triennio altri 3 milioni di euro, risorse aggiuntive destinate a interventi di emergenza (1 milione l'anno), mentre per la ricerca vengono stanziati in più 4 milioni di euro l'anno (16 nel triennio), che vanno ad aggiungersi alle risorse esistenti per la legge sulla ricerca.

E ancora, la Regione partecipa anche al cofinanziamento del programma “Cento Chiese” con quasi 8 milioni di euro.

Per i Consorzi di bonifica è invece prevista l'integrazione del contributo per l'abbattimento dei costi energetici (15 milioni di euro).

Le risorse stanziate con il Dl saranno divise in 132.284.792 euro nel 2022, 32.710.000 nel 2023, 39.331.000 nel 2024 e 6.447.225 nel 2025.

"Interveniamo con risorse certe - commenta il governatore Christian Solinas - nei segmenti dell'economia che più necessitano di sostegno consapevoli delle difficoltà dettate dalla fase emergenziale che stiamo vivendo”.

"Sono stati recepiti – aggiunge Solinas - i bisogni che via via, nel corso di questi mesi, si sono manifestati con maggior forza e che troveranno ulteriore sostegno nelle altre linee di finanziamento e nelle prossime misure in via di definizione".

Il presidente della giunta regionale fa riferimento anche alla legge omnibus, approvata dalla Giunta che "ha messo a punto un programma di sostegno finanziario utile non solo ad arginare le conseguenze della crisi ma anche per continuare ad alimentare gli investimenti e rendere attrattiva la nostra Isola".

"Siamo impegnati – conclude Solinas - nell'importante lavoro di rafforzamento e sostegno dell'apparato economico e sociale, senza tralasciare le esigenze dei territori e delle Comunità e dando quel supporto necessario a sostenere famiglie e imprese in uno dei momenti più delicati".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata