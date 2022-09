Presentato oggi a Cagliari il “Libro Bianco del Verde”. E un'anticipazione del focus 2022 su "La Salute e il Verde/Il Verde e la Salute", curato da Confagricoltura e Assoverde, con il contributo di oltre 50 relazioni di studiosi, esperti e professionisti del settore pubblici e privati, documento destinato soprattutto alle istituzioni con l'obiettivo di promuovere un cambiamento nei modi di intendere e intervenire nel settore del verde. Come? Facendo rete tra gli operatori.

Anche con una una piattaforma a supporto delle amministrazioni locali, per ottimizzare le risorse, indirizzare la programmazione e gli investimenti. "Se non si sensibilizzano - ha detto la presidente di Assoverde Rosi Sgaravatti - le persone e le istituzioni per una buona conservazione del verde, non si raggiungono i buoni risultati. Per valorizzare il verde nelle nostre città è indispensabile lavorare sulle professionalità capaci di reperire i fondi e di saperli gestire nel modo migliore. Dobbiamo quindi investire su figure specializzate come agronomi, botanici, architetti e ingegneri, ma anche medici e sociologi capaci di mettere assieme le diverse anime di un progetto che punti al bene comune di chi vive nei centri urbani".

“Una Sardegna più verde, con sempre maggiore spazio destinato a giardini e parchi, con una sempre più attenta cura riservata alle sue aree ‘green’, oltre a essere più ‘attraente da un punto di vista naturalistico, urbanistico e anche turistico, ha un enorme valore aggiunto contribuendo in maniera decisiva a migliorare la qualità della vita di ogni individuo”, ha detto l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, che ha aggiunto: “L?assessorato dell’agricoltura negli ambiti di sua più stretta competenza, in coerenza con le finalità della Politica agricola comune post 2020, è impegnato al raggiungimento di questi obiettivi, che hanno positive e importanti ricadute”.

Un aiuto anche dal mondo delle campagne: "Noi agricoltori siamo la prima categoria che ha a cuore il futuro dell'ambiente e della natura, da cui traiamo sostentamento e con cui ci confrontiamo sempre di più tutti i giorni, data la difficile crisi climatica in corso con sconvolgimenti meteorologici che mettono a dura prova le nostre attività d'impresa sui campi- ha detto il presidente di Confagricoltura Sardegna Paolo Mele -. Il verde da tutelare e valorizzare nelle nostre aree urbane per il benessere di chi ci vive, anche in termini di salute e quindi di qualità della vita, è qualcosa in cui crediamo e su cui vogliamo continuare a lavorare in collaborazione con tutti i soggetti, pubblici e privati, che a vario titolo possono dare un contributo".

L'iniziativa è stata l'occasione per alcune anticipazioni sul Focus 2022 del Libro Bianco del Verde, in fase di completamento. Nell'edizione di quest'anno, i temi del verde e si collegano direttamente agli effetti benefici sulla salute e sul benessere psicofisico delle persone.

