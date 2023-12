Alberto Perini lascia la carica di direttore generale e amministratore delegato della Sogeaal. La società di gestione dell’aeroporto di Alghero, d'ora in poi, sarà amministrata da Silvio Pippobello, già ad della Geasaer, la società di gestione dello scalo di Olbia.

«La scelta di affidare una guida unica alle due società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia rappresenta un ulteriore importante passo verso il processo di integrazione degli scali del Nord Sardegna, che porterà benefici per entrambi gli scali aeroportuali in termini di sviluppo infrastrutturale e del traffico passeggeri, i cui effetti, anche sotto il profilo del benessere economico, avranno ricadute rilevanti su tutto il territorio di riferimento», si legge in una nota.

«Questa decisione rappresenta un’ulteriore conferma dell’interesse da parte dell’azionista di riferimento a proseguire lo sviluppo di entrambi gli scali aeroportuali del Nord Sardegna, in ottica sinergica e di continuo miglioramento, obiettivo per cui restano in ogni caso fondamentali l’apporto delle istituzioni locali e regionali, nonché dell’intera imprenditoria turistica locale», conclude il documento della Sogeaal.

