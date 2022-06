Smart working e organizzazione personalizzata delle ore di lavoro sono le caratteristiche più ricercate per i dipendenti delle aziende. A segnalarle è “People at Work 2022: A Global Workforce View”, l’indagine annuale dell’ADP Research Institute, una multinazionale americana leader nell'human capital management, che ha coinvolto circa 33.000 lavoratori in 17 Paesi, di cui circa 2.000 in Italia in tutte le regioni.

In particolare, per quanto riguarda i sardi, il fattore più importante resta la retribuzione (66 per cento), ma un quarto degli intervistati sarebbe disposto ad accettare una riduzione della paga per ottenere maggiore flessibilità o controllo sulla propria vita lavorativa. Il 25% accetterebbe poi una riduzione se questo corrispondesse al miglioramento del proprio equilibrio tra lavoro e vita privata, anche senza modifica delle ore lavorative, ma con la possibilità di decidere come e dove distribuire gli orari durante la giornata.

Il dato forse più rappresentativo è quello che emerge dalla domanda: "Se dovessi dover ritornare in ufficio 5 giorni su 5, cercheresti di cambiare lavoro in favore di uno più flessibile?", alla quale il 38% degli intervistati ha risposto "sì" (la percentuale italiana è del 45%). Altro dato fondamentale è quello relativo al lavoro ideale. Per il 48% dei sardi la combinazione migliore è data da lavoro da remoto unito a lavoro da ufficio.

"Al momento, c'è una lunga lista di ciò che si vuole da un lavoro. Sebbene la retribuzione sia una preoccupazione immediata per molti, anche la flessibilità e l'equilibrio tra lavoro e vita privata sono molto importanti – spiega Marisa Campagnoli, HR Director ADP Italia -. Oggi i lavoratori hanno in mente qualcosa di più di un semplice stipendio fisso. La pandemia ha sottolineato ancora di più l'importanza del benessere personale e della vita privata e ha aumentato il desiderio di condizioni lavorative più allettanti, come una maggiore flessibilità, la possibilità di lavorare a distanza e una migliore cultura aziendale. I dipendenti si interessano sempre di più all'etica e ai valori di un'azienda".

