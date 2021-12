Nell'ambito del contrasto alla pandemia Covid, l'Amministrazione comunale di Sinnai mette a disposizione i voucher per aiutare le famiglie bisognose. L'intervento è stato approvato con voti unanimi dal Consiglio comunale. In precedenza era stata la quarta commissione comunale ad esprimersi con voto ugualmente unanime sul progetto.

Nel dibattito in Consiglio, con l'assessore ai Servizi sociali Massimo Leoni, sono intervenuti anche diversi consiglieri: Alessandro e Andrea Orrù, Davide Fanti, Roberto Loi, Aldo Lobina, Chiara Cabras, Walter Zucca, Oscar Schirru, Cristina Moriconi e Maria Laura Piras, tutti favorevoli al progetto, "finalizzato prioritariamente – come ha spiegato l'assessore Leoni - a soddisfare i bisogni economici e ad arginare il disagio sociale: la misura è stata studiata e progettata per offrire un reale e concreto sostegno alle famiglie sinnaesi che hanno bisogno, in un momento storico così delicato, caratterizzato da problemi economici che, spesso, purtroppo, sfociano nel degrado e nell'emarginazione sociale. Le famiglie bisognose troveranno ristoro per l'acquisto di abbigliamento e scarpe e per il pagamento dell'iscrizione e della frequenza dei minori alle attività sportive, presso le associazioni attive nella nostra comunità. I contributi verranno erogati sotto forma di voucher elettronici”.

L'assessore al commercio e alle attività produttive, Alessandra Moriconi, sottolinea che "l'intervento si pone l'obiettivo di supportare le attività locali che hanno ugualmente sofferto a causa della pandemia. I voucher, infatti, potranno essere spesi presso i negozi di abbigliamento e calzature di Sinnai e rappresenteranno un'ottima opportunità per i commercianti”.

