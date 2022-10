In attesa dell'incontro sulla Portovesme srl, si è svolta al Mise la riunione tecnica sulla Sider Alloys di Portovesme, la fabbrica di alluminio (ex Alcoa) al centro di un piano di rilancio.

"Contiamo di ripartire con il reparto della Fonderia entro la fine di ottobre", ha detto al termine dell'incontro Eros Brega, responsabile relazioni industriali Sider Alloys.

L'incontro tecnico è stato convocato per fare il punto sulla nuova normativa approvata a settembre che prevede per la Sider Alloys, oltre ad un tavolo ministeriale dedicato, la garanzia della Sace sugli investimenti per il rilancio della fabbrica di Portovesme.

L'incontro sarà riaggiornato.

