Otto milioni di euro. È la cifra spesa ogni anno dai sardi per le scommesse sportive.

A diffondere i dati – relativi al 2023 – è l’agenzia Agimeg.

Guardando alle singole province, la spesa maggiore si è registrata nella Città metropolitana di Cagliari, dove sono stati spesi in un anno 3,4 milioni di euro.

Seguono Sassari (2,6 milioni di euro di spesa annua), Oristano (904mila euro), Nuoro (675mila euro) e il Sud Sardegna (443mila euro).

Le vincite totali conseguite in Sardegna nel 2023 con le scommesse sportive ammontano invece, sottolinea l’agenzia, a circa 33 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’Italia non suo complesso, le scommesse sportive in agenzia hanno registrato una spesa di 929,6 milioni di euro, mentre le vincite hanno superato i 4,1 miliardi.

Napoli si conferma la provincia con la spesa più alta (oltre 143,2 milioni di euro).

A Roma e provincia invece sono stati spesi 65,3 milioni di euro, mentre chiude il podio Milano con una spesa nelle scommesse sportive in agenzia di 48,5 milioni di euro.

