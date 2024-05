Competere in un mercato ormai globale richiede alle imprese competenze digitali sempre aggiornate, fondamentali per la crescita. Conoscenze che sono richieste anche, se non soprattutto, a livello manageriale. Le aziende sarde possono migliorare efficienza e competitività proprio garantendo un costante aggiornamento degli strumenti offerti dalla digitalizzazione.

Il modello formativo proposto alle aziende sarde comprende una piattaforma web di e-learning dedicata alla transizione digitale e ambientale, con cinque livelli di conoscenza, che, per ciascuno, includono podcast, paper scientifici, presentazioni, con un test finale che permette il passaggio al livello superiore. Fondirigenti, SOSoR e Federmanager, con il sostegno di Confindustria Centro Nord Sardegna, lo hanno spiegato nell'evento "Digital Management" che si è tenuto a Villa Mimosa a Sassari, sede della Confindustria del Centro Nord Sardegna.

Il direttore generale di Fondirigenti Massimo Sabatini ha detto: "Fondirigenti ha deciso di investire 10 milioni di euro con l’Avviso 1/2024 dedicato, trasversalmente, allo sviluppo del mindset e delle competenze manageriali per affrontare tutte le transizioni digitali".

Sul progetto “Digital Management” ha preso la parola il professor Pier Francesco Orrù, docente al Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università di Cagliari, che ha curato l’analisi e l’individuazione di un percorso formativo multidisciplinare. Le fasi operative sono state tre: analisi delle competenze digitali, elaborazione del modello formativo e sperimentazione di quest’ultimo.

© Riproduzione riservata