La Sardegna al top in Europa non solo per la longevità, ma anche per l’aspettativa di vita.

Secondo gli ultimi dati Eurostat - relativi al 2021 e che prendono in considerazione 242 regioni degli Stati dell’Unione, ma anche centinaia di altri territori che appartengono al Vecchio continente solo geograficamente - l’Isola si piazza al 18esimo posto complessivo (a pari merito, in Italia, con Valle d’Aosta e Liguria) con un’aspettativa generale pari a 83 anni, ovvero tre anni in più della media Ue (80,1 anni).

A livello nazionale la Sardegna è la sesta regione per aspettativa di vita, preceduta dalla Provincia di Trento (84,2 anni) e da quella di Bolzano (83,8), da Lombardia e Veneto (sul gradino più basso del podio con 83,6 anni) e poi da Toscana e Umbria (83,4) ed Emilia-Romagna e Marche (83,2).

I dati Eurostat fanno anche distinzione tra aspettativa di vita degli uomini e aspettativa di vita delle donne.

L’aspettativa di vita per i cittadini di sesso maschile nell’Isola è di 80,2 anni, anche in questo caso lievemente superiore alla media Ue.

L’aspettativa di vita per le donne è, invece, di circa cinque anni maggiore: 85,7 anni, numero che fa della Sardegna (a pari con la provincia di Bolzano) la terza regione/provincia in Italia con il dato più alto, dopo provincia di Trento, Lombardia e Veneto (appaiate) e che spicca anche a livello Ue (al 17esimo posto).

Il titolo di territorio dall’aspettativa di vita più alta del Vecchio continente “geografico” lo guadagna il Ticino svizzero, con 85,7 anni, mentre a livello comunitario al vertice della classifica c’è la Comunità di Madrid, con 85,4 anni.

«Durante l’ultimo decennio – spiega Eurostat - l’aspettativa di vita nell’UE è aumentata a un ritmo relativamente costante fino al 2019, quando la speranza di vita alla nascita era di 81,3 anni. Da allora, il 2020 e il 2021 hanno fatto invece registrare un calo.

Nel 2021, la speranza di vita complessiva alla nascita nell’UE era di 80,1 anni. L’aspettativa di vita delle donne nell’UE è pari a 82,9 anni, ovvero 5,7 anni in più rispetto a quella degli uomini, che hanno una media di 77,2 anni. Al momento della nascita, si prevede che le donne vivano più a lungo in tutte le 242 regioni Ue per cui sono disponibili dati».

«Il divario di genere più ampio – sottolinea ancora l’Istituto di statistica – è stato registrato in Lettonia, dove la speranza di vita alla nascita per le donne era di 9,8 anni più alta».

