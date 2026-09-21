Dall’ultimo rapporto di Infocamere un dato allarmante: per oltre il 40% delle assunzioni programmate dalle aziende sarde i profili risultano “introvabili”. Le aziende hanno bisogno sino a novembre di oltre 30mila lavoratori. I più scoperti sono i settori del turismo, del commercio e dei servizi.

Per il presidente di Confindustria Alberto Cellino, «è difficile intercettare i giovani». I sindacati: «Turni massacranti, stipendi inadeguati».

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