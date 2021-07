Entra in linea domenica 4 luglio la motonave Ichnusa che farà servizio tra la Sardegna e la Corsica.

Domani mattina partirà da Piombino sotto la guida del comandante Adriano Peluffo dopo essere stata sottoposta a lavori di refitting e farà rotta su Santa Teresa Gallura.

La Ichnusa Lines, della società Genova trasporti Marittimi, opererà sulle Bocche di Bonifacio fino a metà ottobre con tre coppie di corse giornaliere. “Una sfida imprenditoriale che prende vita in un momento storico molto incerto - dice Aldo Negri di Ichnusa Lines - le disposizioni per il contenimento della pandemia in corso hanno penalizzato molto il traffico passeggeri tra Stati, ma con l'entrata in vigore del certificato verde europeo confidiamo in una stagione di rilancio del turismo, almeno a livello comunitario”.

Simbolo della compagnia, nata su iniziativa del gruppo Finsea e dei cantieri navali San Giorgio del Porto, è sa pintadera. La motonave Ichnusa ha un unico salone dalla capienza massima di 325 passeggeri e un garage per il trasporto di circa 200 metri lineari, che corrispondono a quasi 50 auto.

