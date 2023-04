La Regione Sardegna va in soccorso degli Enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa e che quindi possono non essere in grado di continuare a garantire i servizi al cittadino e offrire quelle opportunità di crescita e sviluppo di cui i territori necessitano.

Pubblicato questa mattina l’avviso che consente di usufruire delle risorse messe a disposizione con il Fondo istituito con questa finalità, che ha una dotazione di 25 milioni di euro l'anno per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Due gli obiettivi del fondo: «Finanziare gli Enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già contratti, legato a procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali e assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio».

Per quanto riguarda la prima linea d'intervento (Enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa) è previsto il riparto di 8 milioni di euro. Per quanto riguarda invece la seconda (assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio) è previsto il riparto di 17 milioni di euro, di cui 5 in favore delle Province e Città Metropolitana di Cagliari. Sei milioni di euro verranno destinati prioritariamente a quei Comuni che versano nelle condizioni più critiche.

