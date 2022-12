La continuità territoriale nelle mani di Ita e AeroItalia: la prima dovrebbe aggiudicarsi in via provvisoria i collegamenti nello scalo di Cagliari, mentre alla seconda potrebbero essere affidate le rotte di Olbia, grazie a un ribasso del 75% sulla base d’asta proposto dalla Regione.

Rimane per ora fuori Volotea, che però potrebbe tornare in corsa per Alghero: la prossima settimana verrà avviata la procedura d’emergenza per l’aeroporto Riviera del corallo, rimasto senza offerte.

Nelle prossime ore è attesa l’aggiudicazione provvisoria: questa mattina la commissione regionale ha esaminato le offerte economiche, ora si procederà alle altre verifiche amministrative.

© Riproduzione riservata