Cresce la spesa per la festa degli innamorati.

Secondo le stime di Confesercenti, che ha realizzato uno studio condotto da SWG su un campione di mille italiani di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, sono in aumento i consumi previsti per San Valentino.

A festeggiarlo domani saranno oltre dieci milioni di italiani, che in media spenderanno per cene, fiori e altri regali circa 71 euro a persona. Si tratta di un budget che torna in ripresa non solo rispetto ai numeri registrati negli ultimi anni, segnati dalla crisi legata all’epidemia di Covid-19, ma anche se confrontato a quello del 2019 (+35%).

Il mazzo di fiori resta una tradizione intramontabile del 14 febbraio: ricorrerà all’omaggio floreale, comprato in negozio o al mercato, poco meno di un innamorato su quattro (il 23%). I fiori più richiesti, quest’anno, saranno tulipani, gerbere, anemoni, ranuncoli e orchidee.

La rosa rossa rimarrà comunque la regina di questa festa anche se quest’anno, anche se “soffre l’aumento di prezzo dovuto al caro energia”, ha dichiarato il presidente di Assofioristi, Ignazio Ferrante. L’associazione di categoria sottolinea infine come sia in aumento anche il fenomeno dell’abusivismo, con il 6% di chi festeggia che comprerà fiori dove capita, anche dagli ambulanti non regolari.

(Unioneonline/F)

