Ryanair ha annunciato la nuova rotta estiva da Alghero a Dublino, con due frequenze settimanali a partire da marzo.

L'apertura di questa nuova tratta rafforza l'impegno della compagnia low-cost per l'Italia e la ricostruzione dell'industria turistica del Paese.

Il Country Manager di Ryanair per l'Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Siamo lieti di aggiungere questa nuova rotta per Dublino come parte dell'operativo estivo sull'Italia, offrendo ai nostri clienti un'altra fantastica destinazione europea e ampliando la scelta per le tanto attese vacanze estive”.

“Dopo aver aggiunto oltre 560 nuove rotte e aperto 16 basi negli ultimi 12 mesi, la compagnia ora guarda avanti verso l'estate 2022 e l'aggiunta alla propria flotta di 65 nuovi aerei B737-8200 ‘Gamechanger’, che offrono il 4% di posti in più, 16% in meno di consumo di carburante e una riduzione del 40% delle emissioni acustiche, rende la programmazione di Ryanair la più entusiasmante ed ecologica fino a oggi”.

