Nel giorno in cui Ryanair lancia cinque rotte nazionali da e per la Sardegna per l’inverno 2023, la compagnia irlandese non manca di tornare sulla polemica con il governo italiano.

Le tratte, viene spiegato, riguardano Alghero e sono «oltre 30 voli settimanali» che collegheranno lo scalo della Riviera del Corallo con Bologna, Milano-Bergamo, Milano-Malpensa, Napoli e Pisa.

«Queste rotte nazionali da e per Alghero durante la bassa stagione invernale dimostrano l'impegno di Ryanair per l'Isola», sottolinea la compagnia di Dublino.

«Mentre Ryanair investe in Sardegna, trainandone la crescita con investimenti reali – prosegue l’amministratore delegato Eddie Wilson -, il governo italiano, purtroppo, fa esattamente il contrario col suo decreto illegale e fuorviante che fissa un tetto ai prezzi, violando i regolamenti Ue e allontanando Ryanair dalla Sardegna». «Se il decreto non sarà cancellato – conclude - Ryanair sarà costretta a tagliare le sue attività su Sardegna e Sicilia nell'estate e inverno 2024 e ciò vorrà dire meno passeggeri a tariffe più alte».

Ryanair inoltre si dice «pronta a portare altri 2 milioni di passeggeri in Sardegna e 3 milioni in Sicilia, se il Governo italiano sosterrà le iniziative sulla riduzione dei costi che Ryanair ha presentato al ministro Urso questa settimana a Roma».

