Cala il prezzo dell’ Rc auto nell’Isola.

A luglio 2021, secondo l'osservatorio di “Facile.it”, per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Cagliari sono occorsi, in media, 394,70 euro, vale a dire il 13,40% in meno rispetto allo stesso mese del 2020.

Un calo dei prezzi registrato, seppur in misura differente, in tutta la Sardegna, con una diminuzione a doppia cifra in ogni area. Ribassi record a Oristano, dove il premio medio è sceso del 16,33%. A seguire la provincia di Nuoro, dove il calo è stato del 14,07%. Diminuzioni sotto la media regionale, invece, per la provincia di Cagliari e, ultima in ultima in classifica, per quella di Sassari (-13,12%).

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata