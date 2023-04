Brutte notizie per gli automobilisti della Sardegna: anche nell’Isola, infatti, il rincaro dell’assicurazione Rc Auto – iniziato quasi un anno e mezzo fa - non accenna a rallentare.

Lo segnala l’Osservatorio di Facile.it, che fornisce anche numeri eloquenti.

In appena 12 mesi il premio medio pagato in provincia di Cagliari per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 16,7% arrivando a 467,70 euro.

Ma la situazione non è diversa nelle altre province: a segnare l’incremento più consistente – sottolinea l’Osservatorio – è Nuoro (+24,7%, 459,22 euro), seguita da Sassari (+24,5%, 455,87 euro). Rincari inferiori alla media regionale, invece, per Oristano (+17,5%, 381,91 euro) e Cagliari (+16,7%, 467,70 euro).

Il rincaro medio a livello regionale sfiora dunque il 20%, con gli automobilisti dell’Isola che spendono in media per assicurare l’auto 457 euro.

Ecco la tabella riassuntiva realizzata da Facile.it, con prezzi e aumenti medi provincia per provincia:

(Unioneonline/l.f.)

