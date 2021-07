Quasi un italiano su due non andrà in vacanza, più a causa delle difficoltà economiche che impongono rinunce che per via del Covid.

E’ quanto emerge da un’indagine realizzata da Demoskopika.

Solo il 54% degli italiani andrà in vacanza questa estate, il 46% ha rinunciato. Tra coloro che ci andranno, l’87% ha scelto una meta nazionale.

Tra coloro che restano a casa oltre al 24% che "ha già rinunciato, al di là del coronavirus", preoccupa il 17% (circa 10 milioni di italiani) che non andrà in vacanza perché non ha la possibilità economica per farlo, mentre appena il 5% ha accantonato i progetti perché, pur volendo, ha ancora timore a viaggiare a causa del Covid-19 e delle sue varianti.

CHI VA IN VACANZA – Più i giovani (il 62%) rispetto ad adulti (59%) e over 65 (solo il 33%). Risiedono principalmente nel Mezzogiorno, possiedono un titolo di studio medio-alto e sono lavoratori dipendenti.

Quasi 6 italiani su 10, infine, si affideranno alla tradizione optando per trascorrere la vacanza al mare (58%), poi montagna (15%), città d'arte e borghi (10%), campagna e agriturismo (8%).

Proprio quest’ultimo tipo di vacanza “open air”, ritenuta più sicura e più economica, continua ad essere sempre più scelta.

Secondo un’altra indagine realizzata da Enit, Agenzia Nazionale del Turismo, e Human Company in collaborazione con Istituto Piepoli, un italiano su due ha programmato una vacanza e di questi un quarto la pianifica "outdoor" (villaggio e agriturismo in testa seguiti da camping e rifugio montano) con Sicilia, Sardegna e Liguria sul podio delle destinazioni preferite.

Il 65% di chi pianifica outdoor sceglierà una destinazione di mare, il 20% la montagna, il 16% città e località d'arte. Il profilo del viaggiatore outdoor è simile a quello dell'ultimo anno, con una decisa presenza di giovani (21%) e scarsa di over 64 (3%).

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata