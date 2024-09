È finalmente possibile richiedere il contributo per il trasporto scolastico dedicato agli studenti con disabilità per l’anno solare 2024. Il sostegno economico, previsto dalla legge 234 del 30 dicembre 2021 e dal decreto ministeriale del 10 gennaio 2024, è rivolto a bambini e ragazzi che frequentano la scuola dell'infanzia, primaria o secondaria di primo grado. Questa misura mira a facilitare l'accesso all'istruzione per i più piccoli con disabilità, garantendo un aiuto concreto alle loro famiglie per affrontare i costi legati al trasporto scolastico.

Per ottenere il contributo, i richiedenti devono soddisfare specifici requisiti: essere residenti nel Comune di Quartucciu, frequentare una scuola nell'anno 2024 e possedere un ISEE inferiore a 25 mila euro. È inoltre necessario che lo studente non usufruisca già del servizio di scuolabus comunale.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2024. Tutta la modulistica necessaria e le informazioni dettagliate possono essere consultate sull'avviso ufficiale pubblicato sul sito del Comune di Quartucciu. Il contributo varia in base alla distanza dell'istituto scolastico: fino a 400 euro per chi frequenta una scuola extra-comunale, mentre il sostegno sarà di massimo 200 euro per chi frequenta un istituto all'interno del territorio comunale.

Questa iniziativa rappresenta un'importante opportunità per sostenere l'istruzione e l'inclusione degli studenti con disabilità, alleviando i costi di trasporto che troppo spesso gravano sulle spalle delle famiglie.

