Giovanni Maria Ninniri, delegato dell'Unione dei Comuni del Coros per il comune di Putifigari, ha ricevuto le deleghe per il Distretto rurale.

“Ringrazio il Presidente Carlo Sotgiu per l'incarico conferitomi, un settore che mi appassiona tantissimo, dov'è presente la tradizione familiare. Il distretto rurale è uno strumento importante per intercettare i fondi Europei specialmente adesso con la Pac 2023/2027, partecipare ai bandi promossi dal ministero delle politiche agricole, ai fondi messi a disposizione dal Pnrr – queste le sue parole -. È indispensabile per imprimere all'agricoltura locale uno sviluppo concreto per creare reddito, occupazione e valorizzare le produzioni di eccellenza presenti nelle nostre aree rurali come le numerose aziende del settore vitivinicolo, del settore ovi-caprino per quanto riguarda i prodotti del settore caseario come il Grananglona, i formaggi della cooperativa Lait di Ittiri, senza dimenticare il pecorino di Osilo, i carciofi, il pane e dolci tipici, i bovini da carne: grandi eccellenze del settore agroalimentare del territorio Coros/Anglona”.

“Il nostro compito con la collaborazione del Gal Anglona Coros – ha concluso Ninniri – con l'assistenza tecnica dell'agenzia Laore sarà quello di definire e attuare le strategie di sviluppo locale e di tipo partecipativo. In questo momento si sta definendo il calendario degli incontri e tutta la documentazione inerente la pubblicità per pubblicizzare il primo incontro che si terrà a Putifigari martedì 31 maggio alle 18 all'auditorium comunale”.

