La Compagnia Italiana di Navigazione multata per 100mila euro dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette.

La Spa è stata sanzionata "in quanto omette informazioni rilevanti in merito al prezzo e alla convenienza economica dell'offerta pubblicizzata".

Nel mirino dell’Autorità, che aveva avviato un'istruttoria mesi fa, la promozione per la vendita dei biglietti dei traghetti Tirrenia per la stagione estiva 2021.

Secondo quanto si legge nel bollettino settimanale diffuso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Cin "ha pubblicizzato, nel periodo tra novembre e dicembre 2020, l'apertura delle prenotazioni dei servizi di traghetto per la Sardegna e per la Sicilia per la stagione estiva 2021, prospettando l'omaggio di una polizza assicurativa a copertura dell'annullamento del biglietto per i biglietti acquistati entro il 31 dicembre 2020".

La pubblicità, si sottolinea, "valida sia per il biglietto di andata sia per quello di ritorno, vanta di includere in garanzia 'l'impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito di infezione da Covid 19 del passeggero o dei suoi familiari' . Tale garanzia – sottolinea invece l’Agcm – sembrerebbe invece essere esclusa dalle stesse condizioni di polizza, le quali prevedono all'articolo 15 'che tutte le coperture non sono dovute per sinistri derivanti da epidemie o pandemie restando inteso che detta esclusione non opererà in relazione a tutti i fatti direttamente collegabili al virus attualmente in circolazione denominato Covid 19' e al capoverso successivo del medesimo articolo che 'le prestazioni non sono dovute per sinistri determinati da quarantene".

(Unioneonline/l.f.)

