Oltre trecento stand su una superficie di circa ottomila metri quadri, accogliendo una vastissima gamma di espositori: dall'arredo al design, dall'agroalimentare all'artigianato, dall'industria alla gioielleria, passando per assicurazioni, agenzie immobiliari, scuole di lingue, centri benessere, acconciatori, settore auto, energia, tecnologia e altro ancora. Dal 17 al 20 ottobre la Promocamera di Sassari ospita la settima edizione di Promo Autunno, la fiera regionale del Nord-Sardegna.

L'evento organizzato e allestito dalla Pubblicover vuole essere un punto di riferimento per il tessuto imprenditoriale dell’isola, con l’obiettivo di implementare l’incontro tra aziende e visitatori. Accogliendo le richieste degli espositori il patron Claudio Rotunno ha esteso la manifestazione al lunedì successivo, in modo che possano essere chiusi gli affari con maggiore tranquillità.

Promo Autunno è stato presentato questa mattina nella Camera di Commercio del Nord Sardegna. Il presidente di Promocamera, Francesco Carboni, ha ricordato come il Padiglione della Promocamera diventerà ancora più accogliente grazie alla ristrutturazione e all'efficientamento energetico.

Tra le novità, la partecipazione dell’Istituto Alberghiero di Sassari: «Lo spirito della nostra scuola è quello di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro per garantire opportunità di crescita professionale – ha affermato la docente Sabrina Manunta –, lo spirito della fiera regionale coincide perfettamente perché è studiata per creare contatti e sinergie con le eccellenze imprenditoriali del territorio».

