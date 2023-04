Riparte dopo tre anni “Promo Autunno”, la fiera regionale della Sardegna che si era bloccata a causa delle restrizioni per la pandemia. L’evento si terrà il 13, 14 e 15 ottobre nei locali della Promocamera di Sassari.

Ideato e organizzato dalla Claudio Rotunno Events Designer ha già oltre cento postazioni prenotate da imprenditori d’eccellenza di ogni settore. In questa V edizione da segnalare il contributo della Camera di Commercio che eroga un rimborso pari al quaranta per cento per le spese sostenute da ogni standista.

La fiera si svilupperà su uno spazio totale di circa 8mila metri quadri, accogliendo centinaia di stand e decine di migliaia di visitatori, come spiegato nella conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Palazzo Ducale.

Particolare attenzione al “green”: gli oltre cinquemila metri quadri di stampati dell’immagine coordinata dell’evento saranno realizzati in tessuto completamente riciclato, abbandonando il vecchio pvc.

Gli stand saranno divisi in settori Silver, Gold e Platinum, nei quali saranno inseriti tutti i comparti commerciali, dall’agroalimentare all’artigianale, dall’arredo al design e quindi industria, assicurazioni, agenzie immobiliari e di viaggi, scuole di lingue, centri di bellezza, acconciatori, gioielleria e fashion, settore auto, energia, tecnologia e tanto altro.

© Riproduzione riservata