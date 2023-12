Si chiama Procasu, ossia Produzioni Casearie Sostenibili e di Qualità, ed è un progetto che verrà presentato oggi nella sede del Cnr, Traversa La Crucca 3, in località Baldinca, a Sassari. Qui verranno illustrati i risultati di un piano il cui obiettivo è agevolare la produzione di un nuovo formaggio identitario e territoriale, Green Pascoli, da filiera certificata, in contesti agropastorali estensivi sardi, mirando ad un modello gestionale che ha interessato l’intera filiera, dall’erba al formaggio.

Lo strumento è il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, Sottomisura 16.2, che vede insieme imprese e mondo scientifico attraverso progetti pilota. All’iniziativa, infatti, sono coinvolti l’Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR ISPAAM) e la Cooperativa Allevatori di Mores.

Interverranno tra gli altri, la presidente dell’Area della Ricerca del CNR di Sassari Marcella Devoto, Gavino Mariotti, Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, Piero Maieli, presidente della V Commissione Attività Produttive RAS, Anton Pietro Stangoni, presidente del Consorzio di Bonifica del nord Sardegna, Battista Cualbu presidente Coldiretti Sardegna, Paolo Ninniri, il presidente di Copagri Nord Sardegna e il vice direttore Cia Sassari Francesco Uras. Previsti i contributi di numerosi relatori, come quello del presidente della Cooperativa Allevatori di Mores, Gian Mario Canu e del responsabile scientifico del progetto Procasu, Gianni Re, del CNR ISPAAM. Seguiranno le relazioni di Giannella Piluzza che parlerà dei composti bioattivi in specie da pascolo, di Simonetta Caira che si concentrerà sui marcatori Molecolari nella dieta erbacea caratterizzanti il latte ovino, di Francesco Murru sulla rintracciabilità di filiera nel comparto ovino e di Leonardo Sulas, sulla gestione agroecologica delle infestanti – progetto GOOD, HE – Risorsa idrica e sistemi foraggeri asciutti.

