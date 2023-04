Il Comune di Portoscuso contro la Glencore, gli operai di San Gavino smobilitano il presidio in fabbrica dopo due settimane di protesta e le organizzazioni sindacali convocano un’assemblea con i lavoratori a Portovesme per martedì prossimo, alla vigilia del vertice in programma a Roma il 12 aprile al ministero.

Dopo alcuni giorni si rianima la vertenza per la Portovesme srl.

Il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori attacca la Glencore e chiede l'intervento del Governo, affinché valuti «interventi pubblici alternativi, anche tramite il coinvolgimento di Invitalia e Sfirs, per garantire la continuità degli stabilimenti di Portovesme e San Gavino».

