Nasce l’associazione Rete Porti Sardegna, per riunire i porti turistici dell’Isola, e l’assemblea costitutiva ha eletto come presidente Franco Cuccureddu, ex sindaco di Castelsardo.

14 le strutture che ne fanno parte come soci fondatori e cinque fanno capo a soggetti pubblici, sono i Comuni di: Santa Teresa Gallura, La Maddalena, Posada, Baunei, Bosa, e nove a società private, fra le quali il Molinas Group, Turismar, Sea Company, Motomar e altri.

I porti aderenti sono Santa Teresa Gallura, Cala Gavetta (La Maddalena), Cala Bitta (Arzachena), Marina di Porto Rotondo, Marana (Golfo Aranci), La Caletta (Posada/Siniscola), Santa Maria Navarrese, Arbatax, Porto Corallo (Villaputzu), Marina Piccola (Cagliari), Portus Karalis (Cagliari), porto fluviale di Bosa, e alle strutture portuali si aggiungono i campi boe smeraldini di Cala di Volpe e del Grande Pevero.

Cuccureddu sarà affiancato dal vice Matteo Molinas, giovane esponente del Molinas group, che gestisce i porti turistici di Porto Rotondo, Marana, Cala Bitta e Portus Karalis. Sono, invece, stati chiamati a far parte del consiglio direttivo i sindaci di La Maddalena, Posada, Bosa; il vicesindaco di Santa Teresa Gallura; l'avvocato Sebastiano Tronci; gli imprenditori Franco Ammendola e Gianni Onorato.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata