Sarà operativa fino al 31 dicembre l’Unità di progetto “Pnrr Sardegna”, istituita dalla Giunta regionale per “cogliere ogni opportunità offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”, spiega il governatore Christian Solinas. “Siamo chiamati a gestire nel modo migliore, più rapido ed efficiente le risorse e a promuovere i progetti riconducibili a questo fondamentale strumento ideato dall’Europa per rimuovere il grande gap infrastrutturale tra Nord e Sud del Paese”.

Un’occasione “storica per la nostra Isola – prosegue il presidente - e proprio per questo ci chiama alla responsabilità, richiede fermezza e competenza nelle decisioni, lungimiranza nell’azione. Nasce da queste esigenze la necessità di costituire una Unità di progetto temporanea dedicata all'attuazione del Piano nazionale e dei progetti strategici – evidenzia Solinas - in maniera tale che ci sia un'articolazione organica capace di gestire al meglio le risorse. Criticità, suggestioni, proposte, interrogativi passeranno da un soggetto unico strutturato che sarà il riferimento più vicino e utile a tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione dei progetti”.

L’Unità avrà competenze dirette e fondamentali per la gestione delle risorse e gli investimenti tra cui quella unitaria del Pnrr che riguarda il territorio regionale; le attività di coordinamento unitario dei finanziamenti delegati alla Regione; la partecipazione alla Cabina di Regia per la programmazione unitaria per le politiche di sviluppo; la gestione della comunicazione, in coordinamento con il Servizio Comunicazione istituzionale della Direzione generale della Presidenza.

Verrà infine assegnato un contingente, in fase di primo funzionamento, composto da 4 unità di personale interno, oltre al responsabile dell’Unità che verrà scelto tramite apposito avviso, al momento individuato nell’attuale coordinatore della Segreteria Tecnica.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata